Albertosi non ha dubbi: "Maignan o De Gea? Mike più bravo e più continuo"
In merito alla prossima sfida del Milan in campionato, domenica sera contro la Fiorentina di Stefano Pioli, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi, si è così espresso a Radio FirenzeViola sulla sfida nella sfida tra Mike Maignan e David De Gea. Queste le sue considerazioni:
"Chi prendo? Sempre Maignan, perché secondo me è più bravo. E lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche nel gioco coi piedi. In tutto, insomma. Anche per l'età, che non è un fattore di secondo piano".
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
