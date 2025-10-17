Albertosi non ha dubbi: "Maignan o De Gea? Mike più bravo e più continuo"

In merito alla prossima sfida del Milan in campionato, domenica sera contro la Fiorentina di Stefano Pioli, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi, si è così espresso a Radio FirenzeViola sulla sfida nella sfida tra Mike Maignan e David De Gea. Queste le sue considerazioni:

"Chi prendo? Sempre Maignan, perché secondo me è più bravo. E lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche nel gioco coi piedi. In tutto, insomma. Anche per l'età, che non è un fattore di secondo piano".

Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo

ore 15, Pisa-Hellas Verona

ore 18, Torino-Napoli

ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus

ore 15, Genoa-Parma

ore 15, Cagliari-Bologna

ore 18, Atalanta-Lazio

ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese