Balotelli, incontro con Dario Hubner

Mario Balotelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in una palestra con Dario Hubner, usando come descrizione solo il tag del Brescia Calcio e dell'ex centravanti delle Rondinelle. L'attaccante triestino conta 143 partite e 85 gol con il Brescia, di cui 61 presenze e 33 gol in Serie A. L'ex attaccante del Milan, 27 gol in 63 partite di Serie A col Milan, ora si ritrova a vivere l'esperienza più romantica della sua carriera. Che vorrà rendere speciale, continuando a fare gol come prima, o magari anche di più.