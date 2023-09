Balotelli: "Taarabt a livello tecnico è più forte di Neymar"

In diretta con Damiano "Er Faina" su Twitch, Mario Balotelli ha speso parole al miele per il suo ex compagno al Milan Adeel Taarabt: "Taarabt, per me, tecnicamente è più forte di Neymar. Naymar è un fenomeno assoluto, è troppo forte, non si possono paragone, ci mancherebbe altro, ma se parliamo solamente di tecnica allora Taarabt è più forte".