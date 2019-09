Benevento, Vigorito: "Inzaghi al Benevento come se fosse il Real Madrid"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ai microfoni di Ottopagine.it ha, tra le altre, parlato di mister Filippo Inzaghi: "I ragazzi certamente sono presi e affascinati dalla personalità di Inzaghi, non dal ricordo del calciatore: conta solo la personalità che ha saputo trasferire alla squadra. L'ho già detto in una mia intervista a Moena: la cosa più bella di questo ragazzo è che ha trasferito nel suo nuovo ruolo di allenatore la ferocia e la determinazione che aveva da bomber, condite da un'umiltà incredibile, come se in questa nuova vita dovesse ancora dimostrare molto: se mette insieme la mentalità vincente e l'umiltà non può che avere i risultati che sta avendo. Le due gestioni precedenti (Baroni e Bucchi, ndr) sono state fatte da ottimi professionisti, ma che forse nell'attività di allenatore avevano trasferito minore umiltà di quella che serviva. La cosa che mi ha sorpreso è che molte volte abbiamo avuto allenatori che non avevano avuto la storia di Inzaghi nel calcio giocato e il Benevento veniva quasi visto come un ripiego: Pippo, invece, si è calato nella realtà giallorossa come se fosse il Real Madrid. La verità è che se lo metti ad allenare la squadra dell'oratorio è entusiasta lo stesso."