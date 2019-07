Bertolacci: "Nell'ultimo anno non ho mai avuto la possibilità di dimostrare le mie qualità. Ho voglia di rivalsa"

Andrea Bertolacci, ospite di Sky Sport, ha parlato così della sua esperienza al Milan, soffermandosi in particolare sull’ultima annata: “C’è rammarico. Non ho mai avuto la possibilità di dimostrare le mie qualità. È stata una stagione negativa. Se avessi avuto qualche possibilità e non l’avessi sfruttata ok ma mi dispiace per non essermi messo in mostra. Sarà dipeso da diversi fattori, dal fatto che ero in scadenza e dai concetti dell’allenatore, che hanno fatto in modo che ho giocato poco”.

Sull'esperienza rossonera: “È stato un insieme di cose che non sono andate da quando sono arrivato a Milano. È stato un periodo di bassi più che alti ma che non rinnegherò mai. È stata una scelta importante. Ora, posso solamente guardare avanti. Ho grande voglia di rivalsa. Mi sento bene, ho ancora più determinazione e fame dopo una stagione così e non vedo l’ora di ricominciare”