Bianchessi rivela: "Pogba vicino al Milan prima di andare alla Juve. Ecco perchè non arrivò in rossonero"

Mauro Bianchessi, ex dirigente rossonero e attuale Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza, intervistato da LaPresse, ha raccontato questo aneddoto su Paulo Pogba e il Milan: "Un giorno Galliani mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto 'trova un campione che costi poco per la prima squadra'. Ho girato l'Europa per tre settimane e sono tornato da lui dicendogli 'c'è questo ragazzo al Manchester che non gioca, gioca in seconda squadra e fuori ruolo e per me è un grande campione'. Ho ancora la relazione, finiva con 'è un giocatore di livello mondiale'.

Il procuratore era Mino Raiola, il giocatore era Paul Pogba. Purtroppo in quel momento non si è fatto nulla, c'era un po' di contestazione perché si davano troppi soldi ai procuratori. Otto mesi dopo lo ha preso la Juventus per cinque milioni, alle condizioni che Raiola ci aveva detto per portarlo da noi. Ma prima di loro c'eravamo noi".