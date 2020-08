Boban sulla ripresa del campionato post-Covid: "Mi sono divertito tanto soprattutto per il Milan che è stato super"

In merito alla ripresa post emergenza Covid, ZvonimirBoban ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Mi sono divertito tanto soprattutto per il Milan che è stato super. Una volta di più ci siamo resi conto di quanto il calcio ci definisce. Vivere senza pallone è come guidare sempre in seconda, vivere senza è come non avere il sale sul pomodoro estivo...".