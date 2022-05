Bologna, Mihajlovic votato come allenatore del mese di aprile in Serie A

MilanNews.it

Come comunicato nella giornata di giovedì dalla Lega di Serie A, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato selezionato come miglior tecnico del campionato del mese di aprile. Nonostante il serbo sia stato costretto in ospedale per tutta la durata del mese, non ha mai fatto mancare la vicinanza ai suoi ragazzi che hanno raggiunto grandi risultati nelle ultime settimane. Infatti, il Bologna nelle ultime 4 settimane ha fermato in ordine: Milan, Juventus, Inter e Roma. In mezzo anche il pareggio con l'Udinese e la vittoria contro la Sampdoria.