Braida, dopo il Barcellona potrebbe finire in Turchia

Storico direttore sportivo rossonero artefice di successi e colpi sensazionali, Ariedo Braida è stato tra i creatori delle leggendarie vittorie rossonere. Dopo una pluriventennale esperienza tra le scrivanie rossonere, Braida ha deciso di accettare la corte del Barcellona di cui è stato direttore sportivo dal 2015 al 2019. Dopo aver concluso il contratto con i blaugrana, il dirigente lombardo è in attesa di una chiamata da parte di una nuova squadra che in particolare potrebbe essere arrivata dalla Turchia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il Besiktas sarebbe sulle sue tracce per aggiungerlo ai propri quadri dirigenziali. Resterà quindi da valutare se la trattativa si concluderà o se terminerà in un nulla di fatto.