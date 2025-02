Braida e i derby gli sono rimasti nel cuore: "Lo 0-6 del 2001 fu un'apoteosi. Derby Champions 2003? Mi sogno ancora di notte il salvataggio di Abbiati su Kallon"

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, intervistato dell'edizione milanese del Corriere della Sera, ha raccontato quali derby di Milano gli sono rimasti nel cuore: "Come si fa a non ricordare il 6-0 del 2001 con Cesarone Maldini in panchina? Fu un’apoteosi. E poi sono legato alla vittoria dell’aprile del 2006 determinata dal sinistro di Kaladze.

Il doppio derby di Champions del 2003? Mi sogno ancora di notte il salvataggio di polpaccio di Abbiati su Kallon nei minuti di recupero nella partita decisiva. Il gol di Sheva che ci portò in vantaggio fu pazzesco, lo realizzò mentre stava cadendo. Quella sì che era una competizione per i campioni, non questa Champions. La formula non mi appassiona, è un campionato organizzato per fini commerciali".