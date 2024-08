Cagliari, Borini nome nuovo per l'attacco: apertura della Sampdoria per la cessione

vedi letture

Oltre all'arrivo di Roberto Piccoli, al Cagliari serve un nuovo innesto in avanti. Gli addii di Petagna, Shomurodov e Gaetano hanno impoverito il reparto offensivo rossoblù, al quale servono rinforzi per segnare i gol necessari alla salvezza dei sardi. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, un nome che piace è quello di Fabio Borini.

Il giocatore è in forza alla Sampdoria, che non sembra alzare il muro per una sua eventuale cessione. Gli arrivi di Coda e Tutino, infatti, diminuiscono e di molto il possibile minutaggio di Borini. Un nome dunque che piace alla dirigenza cagliaritana, come quello di Walid Cheddira del Napoli.

Borini alla Sampdoria

Potrebbe dunque terminare, dopo solo una stagione, l'esperienza in blucerchiato di Borini. L'attaccante è tornato in Italia la scorsa estate, dopo tre stagioni in Turchia nelle file del Fatih Karagumruk con 36 gol in 75 presenze. Dopo una prima fase di ambientamento, l'ex Roma si è preso sulle spalle l'attacco della Samp. Un infortunio agli adduttori lo ha tenuto ai box per diversi mesi, ma alla fine il suo bottino sotto porta è stato abbastanza soddisfacente. Sono state infatti 9 le reti in 23 apparizioni, tutte decisive per la qualificazione ai playoff del Doria.