Capello si aspetta di più da Leao: "Nel derby non mi è piaciuto. Quando ha avuto le occasioni per colpire..."

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha rivelato da chi si aspetta di più nel Milan: "Da chi mi aspetto di più? Da Leao. Pulisic è tornato da poco e sta crescendo. Mentre il portoghese mi sembra abbia perso le sue caratteristiche migliori, cioè l’accelerazione e l’uno contro uno. Forse non sta ancora benissimo, ma nel derby non mi è piaciuto granché e quando ha avuto le occasioni per colpire, è stato insolitamente lento e si è fatto infastidire al momento di concludere a rete".

Stasera contro la Lazio, a sinistra verrà confermato Pervis Estupinan, reduce dal gol vittoria nel derby contro l'Inter: "Da come ha parlato dopo il gol nel derby, mi dà proprio la sensazione che Allegri gli sia finalmente entrato in testa. E non è un caso che la rete contro l’Inter sia nata eseguendo alla perfezione un dettame tattico di Max. Un segnale importante. Adesso può essere davvero un elemento utile in più per la volata".