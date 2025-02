Costacurta: "Per me il Milan può anche fare a meno di Leao"

Presente negli studi di Sky, Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "Il Milan può fare anche a meno di Leao. Lo spirito che si è visto nel secondo tempo contro il Torino a me fa pensare che questa squadra migliorare anche perchè Conceiçao potrà allenarla. Leao ha dimostrato spesso quest'anno di fare meglio quando entra in campo a partita in corso rispetto a quando inizia la partita da titolare.

Io credo che lui non sia un campione che riesca a spostare la partite e di conseguenza credo ci siano degli altri che, attraverso lo spirito di sacrificio e una lucidità in area che Leao non ha, possono fare meglio".