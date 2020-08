Costacurta: "Pirlo è una persona intelligente ma è un rischio sia per lui che per la Juventus"

Alessandro Costacurta, ex compagno di squadra e grande amico di Andrea Pirlo, ha parlato così della sua nomica come allenatore della prima squadra della Juventus: "Sappiamo che personalità e che carisma abbia Andrea. Nonostante quello che può sembrare davanti alle telecamere, Pirlo è una persona intelligente che sa sempre cosa dire. Il problema, ovviamente, sarà capire se saprà parlare con quel tipo di calciatori. Questa scelta è un rischio, non ci sono dubbi, sia per Andrea che per la Juventus, ma è sicuramente una bella scommessa. Non me l'aspettavo, neanche lui secondo me, stando almeno a quanto ci siamo detti due giorni fa", le sue parole a Sky Sport.