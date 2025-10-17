Desailly e la sua esperienza in Italia: "Ero perfetto a livello tattico per il Milan di quei tempi"

Marcel Desailly, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da Ultimo Uomo, e ha parlato così della sua esperienza in rossonero: "L'Italia mi ha dato tutto. Ero perfetto a livello tattico per il Milan di quei tempi, in quel 4-4-2 aggressivo ero perfetto, accanto ad Albertini o più raramente Boban.

Il Milan e la Serie A mi hanno dato gli strumenti per essere un top player probabilmente per tre anni, un periodo in cui sono stato uno dei migliori centrocampisti al mondo".