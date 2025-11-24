Di Canio: "Milan da scudetto? Per ora nessuna sta dominando. E giocando una sola volta alla settimana..."

vedi letture

Nel post-partita di Inter-Milan, match terminato con la vittoria della squadra rossonera, Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky, ha rilasciato queste parole: "Sul rigore parato da Maignan voglio sottolineare la reattività del francese che dopo la parata si rialza subito e spinge la palla in angolo. Il tempo di reazione del portiere rossonero è stato incredibile. Milan da scudetto? Per ora nessuna sta dominando, tutte quelle davanti se la possono giocare. Il Milan poi gioca una volta alla settimana, è compatta, ha equilibrio e sa che deve giocare come ha fatto nel derby".

