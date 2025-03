Eranio racconta: "Il momento più bello al Milan è stato..."

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato il suo ricordo più bello in maglia rossonera: "Potrei scrivere dei libri sul Milan. Il ricordo più bello - anche meglio di scudetti, finali e Champions - mi porta all’ultima stagione. Dopo Tabarez arriva Arrigo Sacchi, che prima in Nazionale mi schierava centrocampista. Giocavamo a Udine: sul giornale leggo che c’è un’emergenza esterni, vado dal mister e gli propongo di schierarmi lì.

Risultato? Vittoria per 1-0 con me esterno e migliore in campo. Il giorno dopo Sacchi mi chiama e si scusa. ‘Ma di che?’ rispondo. 'In Nazionale ho sempre cercato un terzino fluido come te, non sapevo di averlo in casa. Rinnovi altri due anni?'. Ma avevo già firmato un quadriennale col Derby County due mesi prima”.