Ex Milan, Balotelli verso la Turchia

L'ex rossonero Mario Balotelli è attualmente svincolato dopo aver speso l'ultima stagione in Serie B col Monza. Il centravanti italiano è però pronto a ricominciare dalla Turchia, precisamente all'Adana Demirspor, con il presidente della squadra turca che ha confermato le indiscrezioni: "La trattativa per Mario è all'85%, arriverà la prossima settimana. Ci ha contattati tramite Inler e vuole venire qui per conquistarsi i Mondiali. Lo sponsor pagherà metà del suo ingaggio".