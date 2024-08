Ex Milan, niente Serie A per Vranckx: il belga pronto a vestire la maglia dell'Aston Villa

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:49 Gli ex

Aster Vranckx si allontana dal ritorno in Serie A. Accostato a Napoli, Fiorentina e infine Bologna, il centrocampista belga sembra infatti pronto ad accettare l'offerta dell'Aston Villa e trasferirsi in Premier League agli ordini di mister Unai Emery. Ex Milan, il classe 2002 va verso un nuovo addio al Wolfsburg.