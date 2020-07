Fassone: "Demme? Era un giocatore che avremmo preso al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex amministratore delegato rossonero Fassone ha parlato di Demme, centrocampista del Napoli seguito anche dal Milan in passato. Queste le sue parole: "Demme? Lo avremmo preso al Milan, ma non quella estate lì. Avevamo come obiettivo principale la prima punta e l’esterno di attacco. In difesa eravamo ben coperti. Demme probabilmente non si sarebbe incastrato anche per ragioni di budget. Era un giocatore che piaceva”.