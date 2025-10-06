Florenzi: "Quando ho deciso di lasciare il calcio giocato? Ero in palestra e..."

Alessandro Florenzi, ospite a Sky, ha raccontato quando ha deciso di lasciare il calcio giocato: "Ho deciso di smettere a luglio quando sono salito sopra un tapis roulant. Mi sono preso le mie settimane di vacanza, poi era il momento di rimettermi in condizione. Entro in palestra, salto sul tapis roulant, faccio i primi due minuti, poi dopo dovevo cominciare le ripetute. Lo faccio e dico: 'Che stai facendo?'. Sono sceso e sono andato via. Non ero più disposto a sentire tutti quei dolore che ho sentito negli ultimi anni. Ho giocato in condizioni tanto al limite.

Però posso dire che in questo momento non ho la malinconia di dire che mi sta mancando il campo verde. L'ho fatto per me stesso, cioè quando su 365 giorni sei costretto per la metà a prendere l'antinfiammatorio per giocare, dopo un po' dici che il gioco non vale più la candela. Le mie ginocchia mi ringraziano ora tutti i giorni che mi alzo".