Tonali torna in Italia per la Nazionale: summit con Riso. Juve in agguato?

Dopo un brillante avvio di stagione tra Premier League e Champions League con la maglia del Newcastle, per Sandro Tonali è arrivato il momento di vestire nuovamente l’azzurro della Nazionale. Il centrocampista dei Magpies è rientrato in Italia per rispondere alla convocazione di Gattuso in vista delle sfide contro Estonia e Israele, e ha colto l’occasione per fare il punto sul proprio futuro.

Durante la permanenza a Milano, Tonali è stato avvistato insieme al suo procuratore Giuseppe Riso. Il colloquio nel cuore della città meneghina - riferisce GOAL.com - ha subito riacceso le voci di mercato che lo legano alla Juventus, da tempo interessata al centrocampista. Il vertice è servito per analizzare la situazione e discutere le prospettive future del giocatore classe 2000, che non ha mai nascosto l’affetto per l’Italia e per la Serie A.

I bianconeri continuano a monitorare da vicino la sua situazione contrattuale e sportiva in Premier League, pronta a cogliere ogni occasione utile per tentare di riportarlo in Serie A, dove ha già giocato con Brescia e Milan, vincendo uno scudetto in rossonero nel 2022.