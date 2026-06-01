Florenzi su Ibrahimovic: "Bisogna capire quale è il ruolo di Zlatan. Se è la scelta corretta lo dirà solo il tempo"

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L'ex rossonero Alessandro Florenzi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo centrale nella rivoluzione del Milan

Alessandro Florenzi, ex terzino rossonero, ha commentato così a Repubblica la stagione del Milan che si è chiusa senza la qualificazione alla prossima Champions League: "Ha avuto un calo nel girone di ritorno, è difficile spiegare perché è successo. San Siro sa diventare il dodicesimo uomo, ma non è semplice giocare lì. Servono giocatori di personalità e un gruppo unito".

In merito alla rivoluzione rossonera e al ruolo centrale di Zlatan Ibrahimovic, Florenzi ha invece dichiarato: "Innanzitutto bisogna capire quale è il ruolo di Zlatan, quello che gli si chiede. Dopodiché uno che ha fatto calcio a quei livelli sa come si sta in campo, come si sta in un gruppo, come si può creare qualcosa di bello e vincente. Se è la scelta corretta lo dirà solo il tempo. In questo mondo non c’è memoria: quello che è successo ieri, domani viene dimenticato. Il prato verde dà le risposte. I tifosi rivorrebbero Maldini? Secondo lei, se nel 2022 non avessimo vinto lo scudetto le persone avrebbero avuto la stessa opinione del Paolo dirigente? Per me è un illuminato anche in quella veste, uno come Sabatini e Leonardo. Però funziona così: i risultati ti dicono se sei giusto oppure no, nonostante questa cosa non mi piaccia".