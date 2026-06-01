Rangnick al Milan? Capello: "A Salisburgo e Lipsia ha saputo costruire quasi dal nulla un progetto importante. Il Milan, però, è un’altra cosa"
Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la preoccupazione dei tifosi del Milan: "Normale dopo due anni senza riuscire a qualificarsi per la Champions. E non oso pensare come reagirebbero i cuori rossoneri a una terza stagione deludente di fila. Se vedere il Diavolo l’1 giugno senza un ad, un ds e un allenatore fa effetto? Beh, come si fa a dire no? Cardinale ha azzerato tutto in un secondo e ora deve muoversi in fretta per trovare i sostituti. Sembra voler puntare su nomi stranieri. Permettetemi da italiano di storcere un po’ il naso…
Rangnick? Non lo conosco personalmente, ma ovviamente so il suo passato. A Salisburgo e Lipsia ha saputo costruire quasi dal nulla un progetto importante. Il Milan, però, è un’altra cosa. Soprattutto, fatico a immaginare in Italia un modello dove l’allenatore allena e basta, mentre tutto il resto lo fa un supervisore, per quanto competente e con le idee chiare. Ma poi, al mercato e alla costruzione della nuova squadra ci penserebbe mentre fa il Mondiale con l’Austria? Ormai non mi stupisco di nulla”.
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