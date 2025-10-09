Fonseca su Leao: "Gli dicevo che poteva vincere il Pallone d'Oro, essere il migliore di tutti, ma non voglio interferire sull'argomento"

Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, ha parlato a Sportitalia a margine del Social Football Summit a Malta: tra gli argomenti trattati, non poteva mancare quello relativo a Rafael Leão, che proprio lui aveva cominciato a gestire facendolo entrare dalla panchina nella seconda parte del 2024, prima del subentro di Sergio Conceiçao. Ecco le sue parole sul numero dieci del Milan

Fonseca così su Leao

"Io non devo interferire nel momento del Milan. quello che posso dire è che le mie prime parole per Rafa sono state che poteva vincere il Pallone d'Oro, essere il miglior calciatore del mondo. Ripeto, non voglio interferire, ho lasciato fanti amici a Milano e Roma e sono club che rimarranno nel mio cuore".

