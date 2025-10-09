Al-Ittihad, Conceiçao si presenta: "Insieme scriveremo una nuova storia"

Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad. Dopo la complicata esperienza sulla panchina del Milan il tecnico portoghese ha deciso di ripartire dall'Arabia Saudita, dove allenerà campioni del calibro di Kanté e Benzema, giusto per citarne alcuni della formazione giallonera.

Ufficializzato nelle scorse ore, Conceiçao ha voluto anche in prima persona dare il via a questa nuova avventura pubblicando sui propri canali social un post nella cui didascalia ha scritto: "È tempo di abbracciare un nuovo progetto. Insieme, scriveremo una nuova storia, sempre con duro lavoro, ambizione e passione".