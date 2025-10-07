Capello su Pulisic: "Può giocare davvero dappertutto. Ho l’impressione che partire più centrale sia meglio per lui"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan e della questione centravanti: "In Serie A però c’è anche chi non ha ancora trovato il centravanti, il Milan, anche se davanti Gimenez è funzionale per i movimenti di squadra e Allegri ha iniziato un tentativo di adattamento con Leao. Rafael sta dimostrando di avere la capacità di smarcarsi e di trovare spazi, ma ancora non è un attaccante da tanti gol.

C’è meno abbondanza rispetto alla concorrenza, però Pulisic può giocare davvero dappertutto, tanto da sembrare perfetto anche nella posizione attuale nel 3-5-2: sa muoversi, ha qualità e velocità e va in verticale. Ho l’impressione che partire più centrale sia meglio per lui: diventa molto più pericoloso, se libero di muoversi".

