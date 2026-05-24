Futuro in Turchia per Paolo Maldini? Potrebbe diventare consulente di mercato o dt del Fenerbahçe

vedi letture

Il ritorno di Paolo Maldini al Milan continua ad essere nei sogni dei tifosi milanista, ma il suo futuro potrebbe in Turchia visto che ieri è stato fotografato a Istanbul mentre incontrava Hakan Safi, candidato alla presidente del Fenerbahçe. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, l'ex rossonero potrebbe diventare consulente di mercato o direttore tecnico del club turco.

DAVIDE CALABRIA PARLA DI PAOLO MALDINI

Davide Calabria, ex capitano del Milan in questa stagione al Panathinaikos, è stato protagonista del podcast Sky Calcio Unplugged e ha avuto modo di parlare della sua carriera e del suo amaro addio ai colori rossoneri. Un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarei rimasto con Maldini in società? Nella mia testa ti direi di sì. Maldini manca a qualsiasi squadra del calcio mondiale. Se io fossi un presidente vorrei lui al mio fianco, sia come figura di blasone ma anche calcisticamente. È stato il difensore più forte della storia ma è stato anche un esempio umano per chiunque, non solo per chi ha seguito il calcio".

Continua Davide Calabria su Paolo Maldini: "Preferisco sempre avere Maldini nella mia società che non averlo. Ci sono determinate persone, sia ex calciatori o allenatori, che hanno qualcosa in più di una persona normale. Avere Paolo come riferimento è un qualcosa di più unico che raro. Si sta parlando del difensore più forte della storia del calcio, non di uno che ha fatto una bellissima carriera. Quando vai a parlare con Maldini vai in punta di piedi o addirittura di inginocchi. Averlo avuto è stato un onore e mi piacerebbe rivederlo nel calcio".