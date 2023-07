Galigani: "Rimpianti? Quando nel 1984 ho lasciato il Milan in serie A per andare a fare l’amministratore in C al Fano"

Vittorio Galigani, ex dirigente rossonero, ha rivelato in un'intervista rilasciata al Corriere di Mezzogiorno (ed. Puglia): "Rimpianti? Uno. Quando nel 1984 ho lasciato il Milan in serie A per andare a fare l’amministratore in C al Fano. Il presidente Giussy Farina mi disse: Galigani che fa? Tutti vorrebbero venire al Milan e lei va via. Se ne pentirà. Aveva ragione".