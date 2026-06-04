Brahim Diaz dà massima priorità al Real Madrid: il suo ritorno in Italia, oggi, è complicato
Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sui più caldi temi di calciomercato legati al campionato di Serie A, soffermandosi in modo particolare anche sul futuro di Brahim Diaz, ex Milan cercato dalla Juventus.
Sull'interesse della Juventus per Brahim Diaz
"Brahim non si vuole assolutamente schiodare da Madrid. Non vuole assolutamente lasciare il Real Madrid, perché potrà anche essere vero che Spalletti stima Brahim Diaz, ma il calciatore spagnolo vuole restare al Real. Dà massima priorità al Real Madrid. A meno che non siano Florentino Perez o i direttori sportivi del Real ad invitarlo a trovarsi una squadra, è molto difficile che il marocchino lasci Madrid. Inoltre Brahim, per tutto lo storico che ha, vorrebbe anche un saluto particolare. Ad oggi una partenza destinazione Italia la vedo difficile".
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