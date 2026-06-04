Ex Milan, André Silva torna al Porto dopo 9 anni dalla sua partenza

vedi letture

Dopo nove anni dalla sua partenza, l'ex attaccante del Milan Andrè Silva farà ritorno al Porto, squadra che lo ha lanciato

Correva il 12 giugno 2017 e il Milan versava circa 35 milioni di euro nelle casse del Porto per prelevare Andrè Silva, attaccante portoghese allora 22enne, promessa del calcio lusitano. Oggi, nove anni dopo, il Porto riabbraccia il suo pupillo che tornerà a casa, come viene riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito tematico. Il portoghese classe 1995 rientra in patria, nella squadra che lo ha lanciato tra i grandi, dopo l'esperienza in Spagna con la maglia dell'Elche.

La carriera di Andrè Silva è stata meno luminosa di quanto prometteva quando il giocatore ha lasciato Porto. Con il Milan solamente una stagione: in totale ha giocato 41 partite segnando 10 gol. Dopo l'esperienza milanese è iniziato per il portoghese un lungo peregrinare in giro per l'Europa: in Spagna al Siviglia, in Germania all'Eintracht Francoforte e poi al Lipsia in due parentesi distinte (ha vinto 2 DFB Pokal), poi ancora in Spagna alla Real Sociedad e in Bundesliga al Werder Brema. Quest'anno la stagione all'Elche. Oggi invece è pronto a tornare al Porto.