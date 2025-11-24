Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è..."

Intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato così del derby vinto dai rossoneri: "Maignan e Sommer sono due portieri importanti. Stavolta è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l'Inter ha imposto il proprio gioco. In questo momento il Milan è la bestia nera dell'Inter nei derby: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga.

Milan favorito per lo scudetto? Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio" riporta tuttomercatoweb.com.

