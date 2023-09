Genoa, Gilardino su Messias: "Confido in lui perché ha tanto talento"

vedi letture

Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro la Roma, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato così di Junior Messias, esterno brasiliano arrivato in estate dal Milan: "C’era Matturro che aveva qualche difficoltà fisica, quindi ho pensato di passare a 4 dietro e di inserire Junior. Da 8 giorni si allena, è un ragazzo intelligente e mi serviva uno con le sue caratteristiche per ripartire. Oltre al gol, ha lavorato anche in fase difensiva. Confido in lui perché ha tanto talento".