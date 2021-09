Gilardino: "Mi piace la politica che sta seguendo il Milan, ma serve tempo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino, ex attaccante rossonero, ha fatto un confronto tra il suo Milan che ha vinto la Champions League nel 2007 e quello attuale di Stefano Pioli: "Quello era un gruppo di campioni consolidato, in cui entravano di anno in anno i migliori giovani in circolazione, nessuna scommessa rischiosa. Ancelotti era eccezionale, per valore tecnico e mentalità. Oggi è cambiato tutto: il mercato, la concorrenza. Questo Milan sta seguendo una politica che mi piace ma a cui va dato tempo".