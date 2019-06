Ielpo: "Bene Maldini dt. Giampaolo? Mira più al gioco che al risultato"

L'ex rossonero Mario Ielpo, intervenuto a Radio Sportiva, ha dichiarato: "Maldini direttore tecnico è una cosa bella per il Milan perché è una bandiera, con una storia e molte qualità personali, a differenza della proprietà che invece è un po' distante. L'ultima stagione? Forse nel passaggio di proprietà anche l'allenatore ha sofferto e perso un po' il timone. Qualcosa di meglio si poteva fare visto anche il campionato delle altre. La mancata qualificazione in Champions non ha comunque ingluito sull'addio di Leonardo, i piani sarebbero stati comunque gli stessi. Giampaolo? Di quelli disponibili lui è quello più navigato, soprattutto considerando gli ultimi allenatori che erano abbastanza esordienti. Lui mira più al gioco che al risultato. Fair Play Finanziario? Per fare plusvalenze al Milan è necessario vendere, quindi l'identikit porta a giovani come Donnarumma o Cutrone".