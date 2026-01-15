Il Besiktas insiste per Lucca, ma prima deve definire la cessione di Abraham all'Aston Villa

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Besiktas è in forte pressing su Lorenzo Lucca, attaccante in uscita dal Napoli, ma prima di provare l'assalto decisivo deve definire la cessione all'Aston Villa di Tammy Abraham, ex centravanti rossonero sbarcato in estate in Turchia dalla Roma. Una volta chiuso questo affare, i turchi potranno accelerare per l'ex punta dell'Udinese.

I NUMERI DI ABRAHAM NEL MILAN NELLA STAGIONE 2024-2025

Arrivato sul finire del mercato estivo, l’ex Chelsea ha comunque lasciato un segno positivo nella sua esperienza rossonera. Pur non partendo con i favori del pronostico, Abraham ha saputo farsi trovare pronto quando chiamato in causa, garantendo alternative importanti al reparto offensivo milanista. Il suo bilancio parla di 10 gol e 6 assist complessivi, ma soprattutto di un trofeo portato a casa grazie a lui: è stato proprio un suo gol, infatti, a decidere la finale di Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter, regalando al Milan un titolo molto sentito dai tifosi.