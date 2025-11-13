Il tribunale di Hong Kong ha dichiarato fallito l'ex proprietario del Milan Yonghong Li

Dal Milan al fallimento. Stando a quanto riportato dai colleghi di Calcio&Finanza, l'ex proprietario rossonero YongHong Li è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Hong Kong. L'imprenditore cinese è finito nel mirino dei creditori asiatici dopo l'acquisizione del club meneghino nel 2017. 

I debiti ammontano a oltre 250 milioni di euro, e il prossimo gennaio ci sarà la prima udienza per la liquidazione di una delle holding utilizzate per l’acquisto della società.