Il Wolfsburg ha scelto il sostituto di Glasner: sarà Mark van Bommel il nuovo allenatore

Panchine girevoli in tutta Europa. Anche in Germania, come in Spagna e in Italia, molte big stanno cambiando allenatore e il Wolsfburg, in particolare, è pronto ad affidare il ruolo a una vecchia conoscenza del calcio tedesco. Dopo aver salutato Glasner, sarà Mark Van Bommel a sedersi sulla panchina dei Lupi, che disputeranno la prossima Champions League. L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Milan non lavora dal dicembre 2019, quando fu esonerato dal PSV. A riportarlo è Sky Sports Germania.