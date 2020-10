Kakà: "Di questo Milan mi piace il mix di senatori e ragazzi. Importante il lavoro di Maldini"

Ricardo Kakà, ex giocatore rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport cose gli piace di questo Milan: "Il mix di senatori e ragazzi. Quando sono arrivato ero giovane e ho trovato una struttura precisa che mi ha aiutato. E’ importante continuare. Mi pare che il fondo Elliott abbia dettato una linea giusta, che l’a.d. Gazidis sta mantenendo. Il lavoro di Maldini e prima anche di Boban è stato importante. Pensiamo ai modelli tedeschi, alla nazionale del 2014. A parte quella disfatta al Mondiale, bisogna riconoscere la validità di un modello che ha avuto riflessi sui club. Al Bayern non hanno Neymar o Messi, hanno Lewandowski che ha fatto una grande annata, ma non è una superstar. Per i tedeschi conta la squadra. Mi piace la linea verde del Milan, imparare dai più vecchi però è fondamentale. Senza quelli che ho incontrato a Milanello non sarei diventato quello che sono stato".