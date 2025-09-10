L'ex Simic a un passo dall'Al Ittihad: il Milan ha una percentuale sulla rivendita
Il Milan continua a incassare, anche da giocatori non più suoi. Questa mattina il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano riporta che l'ex calciatore rossonero Jan Carlo Simic, l'estate scorsa ceduto all'Anderlecht in Belgio dopo le sue richieste di voler giocare con continuità che non potevano essere soddisfatte dal club rossonero, è a un passo dal trasferimento all'Al Ittihad, squadra della Saudi Pro League. Un trasferimento un po' inaspettato vista la ancor giovane età.
Secondo quanto viene riferito l'Al Ittihad ha già raggiunto un accordo con il club belga per un trasferimento sui 20 milioni di euro. Nelle ultime ore è stato trovato anche l'accordo con il giocatore che firmerà un contratto quadriennale. Una trattativa che interessa il Milan da vicino: i rossoneri, infatti, godono di un 20% sulla futura rivendita del giocatore. Dunque, facendo un calcolo approssimativo, a fronte dei 20 milioni che l'Anderlecht dovrebbe incassare, nelle casse del Diavolo ne entrerebbero circa 4.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan