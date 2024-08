L'Hellas Verona pensa al ritorno di Fabio Borini per aumentare l'esperienza in rosa

Il Verona vuole sistemare un tassello in attacco. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cesena, l'Hellas cerca gli ultimi rinforzi dal mercato estivo. Per rinforzare il proprio pacchetto offensivo, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società starebbe pensando ad un giocatore da affiocare a Tengstedt (a segno tra l'altro nel match contro i romagnoli). Fra i nomi graditi, si legge, ci sarebbe quello di Fabio Borini.

Un ritorno possibile il suo?

Borini ha già vestito la maglia della formazione scaligera quattro anni fa. L’attaccante infatti, qualora riuscisse ad andare in porto questa trattativa, ha già giocato in gialloblù sei mesi nel 2020. Il calciatore arrivò infatti nel mercato di gennaio dal Milan e collezionò complessivamente 14 presenze con tre reti. Prima di trasferirsi a giugno nel campionato turco al Fatih Karagumruk dove rimase tre stagioni prima di tornare in Italia alla Samp.

Le statistiche in blucerchiato

L’attaccante blucerchiato nella passata stagione ha disputato 23 partite fra regular season e playoff in Serie B trovando la via del gol in 9 occasioni con tre assist. Adesso la possibilità di poter ritornare a Verona, che vuole regalare presto un nuovo innesto a Paolo Zanetti per iniziare al meglio la stagione e rinforzare l'attacco.