Lentini e l'arrivo al Milan: "Era la squadra più forte del mondo. Il primo incontro con Berlusconi..."

Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai tifosi granata, quindi è stato difficile. E' stato difficile accettare il Milan, non perchè avessi qualcosa contro il Milan, ma appunto perchè ero molto legato Torino. Una volta accettato, però, sono stato ben contento di essere arrivato al Milan che in quel momento era la squadra più forte del mondo. Sono stato felice in rossonero. Ho fatto bene finché è stato possibile".

Sul primo incontro con Berlusconi: "Il suo elicottero era venuto a prendermi a Torino e mi aveva portato ad Arcore. Lui aveva appena finito di correre, era in tuta tutto sudato. E' questo il primo ricordo che ho del presidente Berlusconi".

Sulla sua carriera: "Sono contento della carriera che ho fatto. Viste le mie potenzialità potevo fare di più, ma sono contento di quello che ho fatto. Credo di aver lasciato un buon ricordo anche i tifosi milanisti".

Sull'incidente in auto nell'estate del 1993: "Ho avuto bisogno di tanto tempo per recuperare, soprattutto dal punto di vista mentale. In quel momento ho perso la voglia di combattere e lottare, mi sono adagiato. La responsabilità maggiore è stata mia. Al Milan c'erano tanti grandi giocatori, non avevi tempo per riposarti".

