Marco van Basten vicino ai 60: gli auguri di Maldini, Capello, Sacchi e Ancelotti

Oggi alle 16:40 Gli ex

Il prossimo giovedì 31 ottobre la leggenda rossonera e del calcio Marco van Basten compirà 60 anni. Intervenuto in diretta televisiva sulla rete olandese Ziggo Sport TV i colleghi gli hanno fatto una sorpresa con dei messaggi in italiano di alcuni ex compagni e allenatori del Milan.

Paolo Maldini: "Caro Marco, stai invecchiando amico mio. Sono qui per farti gli auguri per i tuoi 60 anni, un traguardo veramente incredibile. Quanti ricordi ci legano, ci lega soprattutto la tua presenza al Milan e a Milano come compagno di squadra e come amico. Sei stato un giocatore pazzesco, il più forte tecnicamente che abbia mai incontrato. Grazie a Dio siamo riusciti a fare un po' di storia nel nostro vecchio e grande Milan. Ti mando un grande abbraccio"

Fabio Capello: "Ciao Marco, tanti auguri per i 60 anni. Che bei ricordi! Momenti felici, giocavamo, io guidavo e tu segnavi: era bello, soprattutto alla fine delle partite. Ricordi indimenticabili. Ma soprattutto quei momenti in cui ti vedevo correre felice fino a quando quella maledetta caviglia non ti ha bloccato"

Arrigo Sacchi: "Caro Marco, so che fra poco compierai i 60 anni: ti auguro tutto il bene possibile. Ti mando un abbraccio forte e sappi che sei stato per me uno dei più grandi giocatori della storia"

Carlo Ancelotti: "Caro Marco, tanti tanti auguri di buon compleanno: ti voglio bene"