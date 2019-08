Marsiglia, risoluzione unilaterale del contratto di Rami

Secondo quanto riferisce L'Equipe, il Marsiglia avrebbe deciso di risolvere unilateralmente il contratto di Adil Rami, difensore che in passato ha indossato anche la maglia del Milan: dietro la decisione del club, ci sarebbe la partecipazione del francese allo show televisivo "Fort Boyard" nel periodo in cui il difensore era infortunato e non si era presentato agli allenamenti. L'ex rossonero potrebbe decidere di portare il Marsiglia in Tribunale.