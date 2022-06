Mastour riparte dalla seconda serie marocchina: l'ex Milan allo Zemamra

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Andrea Rosito

La sua carriera non ha raccontato i capitoli sperati e per Hachim Mastour il prossimo capitolo sarà un ritorno in patria. Il 24enne, grande promessa dai tempi delle giovanili nel Milan e rimasto senza squadra dalla scorsa estate, è stato ufficializzato nelle scorse ore come nuovo giocatore del Nahdat Zemamra, squadra di seconda serie in Marocco.