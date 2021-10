Milan, 6 ottobre 1991: Albertini segna il suo primo gol in rossonero contro l'Atalanta

Il 6 ottobre 1991, Demetrio Albertini ha segnato la sua prima rete in maglia rossonero in un match contro l'Atalanta valido per la 6^ giornata di Serie A: dopo il gol del vantaggio del Milan al 3' di Van Basten su rigore, al 48' è arrivata la rete del definitivo 2-0 dell'ex centrocampista milanista con un grandissimo destro dalla sinistra che si è insaccato all'incrocio dei pali.