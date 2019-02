Mirabelli: "Romagnoli ha dimostrato grande attaccamento, Cutrone si farà valere al Milan. Esperienza straordinaria in rossonero"

Massimiliano Mirabelli, ex ds rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Su Romagnoli: "Ha dimostrato grande attaccamento, ha rinnovato con noi in tempi non sospetti nonostante avesse ricevuto tantissime offerte".

Sul suo lavoro al Milan: "Era impossibile costruire una squadra in una sessione sola di mercato, oggi si vedono piano piano i frutti di una squadra con tanti giovani e tanti italiani. Con il tempo crescerà e darà grande soddisfazione al popolo rossonero".

Su Cutrone: "Cutrone è giocatore importante, normale scalpiti ma sono convinto si farà valere al Milan, quando c'è abbondanza non è mai un problema".

Su André Silva: "E' un '95, ognuno ha suoi tempi di maturazione, ma non ho dubbi che abbia un grande potenziale. Il portoghese resta un patrimonio del Milan".

Sull'esperienza al Milan: "Mi spiace non aver avuto il tempo di raccogliere i frutti del lavoro svolto, ma è stata un'esperienza per me straordinaria".

Sulle voci sulla Roma: "asciamo in pace i colleghi che lavorano, sto viaggiando, mi aggiorno aspettando l'occasione giusta".

Su Montolivo: "Di Montolivo posso dire che è un grande professionista e l'anno scorso ha dato suo contributo. Quest'anno vedo che non gioca, ma non so il perché non giochi".