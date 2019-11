Riccardo Montolivo ha deciso di dire addio al calcio giocato come ha spiegato al Corriere della Sera: "Io mi fermo qui. Resto a vivere a Milano con la mia famiglia, cosa farò adesso non lo so, devo pensarci. Atalanta-Milan del 13 maggio 2018 resterà la mia ultima partita da professionista. In quello stadio, avevo esordito in A con l’Atalanta, contro il Lecce, nel 2004".