Montolivo: "Stasera gara che potrebbe andare ai supplementari, Pioli vuole tenersi Ibra per i momenti decisivi"

Intervenuto a SkySport24, Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, ha parlato così del match di stasera del Milan contro il Manchester United: "Ibra verrà inserito a partita in corso. E' una partita che potrebbe andare ai supplementari, quindi Pioli vorrà tenere lo svedese pronto per i momenti decisivi della partita. Sono d'accordo con Pioli. Ovviamente con Castillejo prima punta, il Milan dovrà giocare in modo diverso. Spero che Ibra possa essere decisivo questa sera. All'andata il Milan ha giocato con personalità, avrebbe meritato anche di vincere. Castillejo verrà incontro, dovranno essere bravi i trequartisti ad inserirsi alle spalle. Rashford è molto forte, ma Tomori e Kjaer hanno le qualità per fermarlo, soprattutto l'inglese che è in grande forma".