Moretto: "Lazio al lavoro per bloccare l'ex rossonero Simic per gennaio. Il Milan ha il 20% sulla rivendita"

Matteo Moretto ha parlato così in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano dell'interesse della Lazio per l'ex rossonero Jan-Carlo Simic: "La Lazio sta già lavorando per il mercato di gennaio, ha già avuto dei contatti e ha presentato anche un'offerta per Jan-Carlo Simic, ex difensore del Milan che ora gioca nell'Anderlecht. Ha un contratto in scadenza nel 2029 e a gennaio scorso è stato cercato con insistenza dal Galatasaray. La Lazio ha portato avanti i contatti in questi mesi e per questo ci aspettiamo un affondo dei bianconcelesti nelle prossime settimane per bloccare Simic.

La Lazio è molto interessata a lui. Il giocatore è passato dal Milan all'Anderlecht e nel contratto è presente una percentuale sulla futura rivendita a favore dei rossoneri che è del 20%. I belgi chiedono 12 milioni di euro, la Lazio vuole avvicinarsi il più possibile a questa cifra per bloccare Simic in vista del mercato di gennaio".

